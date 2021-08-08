Ирина Шейк в сексуальной позе похвасталась своими формами. Фото

Популярная модель Ирина Шейк поделилась с пользователями сети пикантными снимками. Знаменитость показала свои формы в ярком мини-бикини и кожаных ботфортах.

Соответствующие фото модель опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Перед камерой Шейк предстала в ярком бикини кислотного цвета с высокой посадкой трусиков. Такой откровенный наряд обнажил бедра и ягодицы модели. А дерзкие кожаные ботфорты на каблуке черного цвета стали изюминкой откровенного образа.

Ирина Шейк сексуально позировала возле бассейна с бокалом напитка, который она держала в руке.

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Сексуальные снимки Шейк произвели огромное впечатление на подписчиков модели. Они засыпали звезду комплиментами, оставив комментарии под публикацией.

"Восхитительное тело", "Секс-бомба", "Будто вышла из порно", "Какие изгибы", "Ирина нельзя быть такой шикарной! Вы меня мотивируете", – писали поклонники под снимками в Instagram.

Коротко о знаменитости:

Ирина Шейк начала свою карьеру в 2005 году. Сначала она работала моделью в Европе, а затем в США.

В 2007 году пришел первый успех – Шейк стала лицом бренда Intimissimi, с которым она сотрудничает до сегодняшних дней, а также снялась для Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее Ирина Шейк показала пикантные архивные фото. Так, на одних кадрах Шейк позировала на камеру в бюстгальтере с леопардовым принтом, а на других – полностью без одежды