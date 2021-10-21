Ирина Шейк снялась голой и взволновала фанатов. Фото

35-летняя известная модель Ирина Шейк порадовала поклонников новым откровенным снимком. Знаменитость позировала на камеру абсолютно голой.

Соответствующий черно-белый снимок она опубликовала на личной странице в Instagram. Поклонники уже успели оценить подтянутую фигуру модели и ее пышные формы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На фото Ирина Шейк позирует абсолютно голой, прикрыв рукой пышную грудь. Волосы знаменитость оставила распущенными и сделала легкий макияж.

Поклонники Ирины засыпали комплиментами в комментариях.

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Коротко о знаменитости:

Ирина Шейк – модель международного уровня с татарскими корнями. Родилась в 1986 году в Челябинской области, Россия. Настоящее имя Ирина Шайхлисламова.

Начинала карьеру в 2005 году в Европе, а затем в США. В 2007 году стала лицом бренда Intimissimi, с которым сотрудничает до сих пор.

Была в отношениях с футболистом Криштиану Роналду, актером Брэдли Купером. У модели есть дочь Леа де Сьен Шейк-Купер.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ирина Шейк посетила вечеринку Bvlgari в Нью-Йорке, где предстала в новом образе. Знаменитость была с новой стрижкой и весьма экстравагантном наряде.