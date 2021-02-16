Ирина Шейк прогулялась по Нью-Йорку в шубе украинского бренда. Фото

Российская супермодель и актриса Ирина Шейк выбрала для прогулки шубу украинского бренда Olenich.

Так, папарацци заметили ее в районе Вест-Виллидж в Нью-Йорке. Знаменитость вышла на прогулку с маленькой дочкой. На ней шуба ярко-желтого цвета, солнцезащитные очки и черная маска, пишет Jetsetter (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Создателем украинского бренда Olenich является молодая одесситка Яна Кузнецова, которая в каждой своей вещи передает невероятную эстетику и неординарную простоту. Марка выпускает только изделия из экологичных материалов.

Карьера Ирины Шейк началась еще в 2004 году, когда она победила в Челябинском конкурсе красоты "Супермодель 2004". Со следующего года девушка начинает работать с США и Европой, а в 2007 становится лицом бренда Intimissimi.

В декабре 2016 года модель впервые приняла участие в показе нижнего белья Victoria’s Secret Fashion Show 2016 в Париже. Отметим, что на тот момент Ирина уже была беременна дочерью Леей де Сеной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Шейк показала стройную фигуру в бикини и захватила сеть. 34-летняя звезда позировала в черных бикини и шелковом халате от Versace. Свой образ она дополнила туфлями на каблуках с блестящим ремешком.