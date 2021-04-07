Ирина Шейк показала свои формы в откровенном комбинезоне. Фото

Известная супермодель Ирина Шейк появилась в полупрозрачном комбинезоне, который подчеркнул ее фигуру.

Соответствующие кадры знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Обтягивающий наряд, состоящий из капрона и лайкры, создал иллюзию, будто ее тело едва прикрыто эффектной одеждой.

35-летняя звезда сделала несколько снимков, позируя в разных ракурсах. Свой образ она дополнила собранными в хвост волосами, черной защитной маской и обувью на маленьком каблуке.

Фанаты были в восторге от увиденного, поэтому в комментариях оставляют для модели много комплиментов. Вот некоторые из них:

"Королева!", "Это невероятно!", "Самая красивая женщина на планете!", "Ты прекрасная".

Ирина Шейк – российская супермодель и актриса. Она является первой моделью, которая появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue. Сайт Models.com назвал ее иконой модной индустрии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Шейк сексуально оголилась на пляже. Она позировала в откровенном розовом купальнике, продемонстрировав роскошную грудь и ягодицы. Свой образ звезда дополнила панамкой.