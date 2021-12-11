Instagram vs реальность: как на самом деле выглядят известные звезды. Фото

В Instagram почти все пользователи хотят быть безупречными: с гладкой кожей, без темных кругов под глазами и со спортивной фигурой. И если одни люди в реальной жизни тщательно ухаживают за собой, то другие выбирают более простой путь – фотошоп. Звезды же постоянно в центре внимания, поэтому мало кто из фанатов "прощает" их "несовершенство".

OBOZREVATEL собрал фото знаменитостей, которые в соцсетях создают иллюзию идеальной внешности. Сравните их фото в Instagram и снимки папарацци.

В своем возрасте американская актриса и певица выглядит великолепно. Она всю свою жизнь активно занимается танцами и спортом, так что ей удалось сохранить подтянутую фигуру. Кроме того, она часто навещает косметологов и не увлекается пластической хирургией.

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Первые возрастные изменения уже дают о себе знать (заметно небольшие морщинки), но звезда хочет сохранить в мимике натуральность. В жизни Дженнифер почти не использует декоративную косметику, и принимает себя такой, как есть. А вот на Instagram-странице каждый ее снимок сделан с использованием фильтров и тщательно отретуширован: особенно шея и кожа лица.

Селена Гомес талантлива не только своими вокальными данными, но и умением использовать фотошоп. Звезда тщательно следит за кожей лица. В то время как держать фигуру в тонусе – сложнее: она имеет проблемы со здоровьем, из-за которых тяжело худеть. И дело совсем не в том, какой вес у артистки, а в ее неприятии себя настоящей. Каждый свой снимок Гомес фотошопит: чуть-чуть увеличивает глаза, корректирует тон кожи и меняет овал лица.

Американская певица и композитор в Instagram не корректирует свою фигуру. Однако на всех снимках ее кожа имеет текстуру, как у куклы, а не человека. Кэти убирает на фото любые мимические морщинки и выравнивает тон шеи. Иногда настолько тщательно обрабатывает свои изображения, что случайно размывает зону между шеей и овалом лица.

Американская поп-певица Бритни Спирс длительное время злоупотребляла алкоголем, боролась с психическими проблемами и в течение 13 лет находилась под строжайшей опекой отца, что негативно отразилось на ее внешности. Однако звезда не торопится в Instagram публиковать снимки без фотошопа. Она обрабатывает их так, чтобы быть максимально похожей на себя на старте карьерного пути: выравнивает тон и текстуру кожи, а чтобы визуально вытянуть овал лица, фотографируется, держа камеру сверху.

Если в Instagram ей удается немного "омолодиться", то на светских мероприятиях папарацци все же показывают, как выглядит Бритни на самом деле.

Поп-певица и танцовщица всю свою жизнь активно занимается спортом и придерживается сбалансированного питания, так что в свои "немного за 60" она имеет подтянутую фигуру. Однако возрастные изменения на лице и коже рук стали ее комплексом. Звезда так сильно редактирует фото, что "превращает" себя в совершенно другого человека. Она даже не похожа на себя в молодости.

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