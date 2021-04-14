Индианка подала на принца Гарри в суд за невыполненное обещание жениться

Жительница Индии Палвиндер Сингх (Palwinder Singh) потребовала, чтобы член королевской семьи принц Гарри был арестован за то, что он не сдержал обещания жениться на ней.

Так, женщина, которая работает адвокатом, заявила, что переписывалась с герцогом в социальной сети. По словам Палвиндер, спустя некоторое время их виртуального общения принц Гарри якобы пообещал жениться на ней. Однако жительница Индии не стала скрывать, что никогда не виделась с монархом и никогда не была в Великобритании. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Обращение женщины было рассмотрено и отклонено Верховным судом штатов Пенджаб и Харьяна. Судьи сочли, что она общалась не с самим принцем Гарри, а с мошенником, которых на просторах интернета очень много.

"Хорошо известно, что в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и других, создаются фальшивые личности. Вполне возможно, что и так называемый принц Гарри сейчас сидит в интернет-кафе в какой-нибудь пенджабской деревне", – говорится в официальном заявлении Высокого суда штатов Пенджаб и Харьяна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее принца Гарри раскритиковали за то, что он появляется на публике в старых вещах. Так, на интервью телеведущей Опры Уинфри он появился в своем фирменном сером костюме, за что столкнулся с критикой хейтеров.