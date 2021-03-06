Илона Гвоздева показала фигуру после родов без фотошопа. Фото
Украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру без фотошопа.
Знаменитость не так давно стала мамой во второй раз и сейчас активно приводит тело в порядок. Соответствующее фото Гвоздева опубликовала на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).
Так, танцовщица позировала на камеру в бежевом боди, демонстрируя танцевальное па. По ее словам, она еще не вернулась в идеальную форму, но то, как она выглядит сейчас – ее очень радует.
"После 30-ти я поняла для себя одну важную вещь, что нужно любить и принимать себя в разных формах и состояниях. Возможно, сегодня я не идеальна для заглавных страниц журнала, но зато я идеальна для себя и своего супруга! Нет ретуши и фотошопа", – написала Гвоздева.
Стоит отметить, что пользователи сети оценили фигуру знаменитости и подчеркнули, что сейчас она в отличной форме.
"Отличная форма у вас", "Очень круто выглядите! Очень красивые формы!", "Выглядишь прекрасно", – пишут люди в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
не так давно Гвоздева стала мамой во второй раз. Через месяц после родов артистка показала свою фигуру поклонникам и назвала, какой у нее вес.
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