'Холостячка' Злата Огневич в пиджаке на голое тело поделилась жаркими фото из Турции

Популярная певица Злата Огневич, которая стала героиней второго сезона реалити-шоу "Холостячка", показала кадры из фотосессии в Турции и рассказала о цели поездки.

Артистка опубликовала горячие фото из отеля, где прошли несколько съемочных дней. На снимках стройная Злата предстала в костюме зеленого цвета, под который не надела белье. Кадры появились на странице в Instagram украинской знаменитости (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Огневич отметила, что это были съемки ее мечты. За время в Турции, она не только успела снять клип, но и отдохнуть, несмотря на тотальный недосып. Так, певица призналась, что за двое суток спала всего 3 часа.

"Я пишу этот пост в уютном лобби отеля, скоро выезжаю в аэропорт. Счастливая, вдохновленная и... отдохнувшая! Да, именно так", – отметила артистка.

Также Злата призналась, что съемки проходили в курортном городе Белек в окружении белоснежных вилл.

Также Огневич заинтриговала фанатов новостью о том, что скоро выйдет ее особенное видео.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что Огневич прокомментировала участие в шоу "Холостячка". Она рассказала, что ее путь к себе начался год назад после болезненного разрыва отношений – звезде даже пришлось посещать психотерапевта. В результате Огневич удалось справиться с проблемами и она благодарна за опыт, который ей помог понять, чего она хочет.