"Холостячка" Ксения Мишина показала пикантное фото в ванной

Украинская актриса, главная героиня реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала поклонникам, как она отдыхает после напряженного съемочного дня.

Так, в своих Instagram-сторис 31-летняя знаменитость опубликовала, сделанное в ванной. На нем Мишина позировала в откровенном белье телесного цвета.

"Ура! Этот съемочный день закончен, значит, время сделать домашнее Spa", – прокомментировала публикацию артистка.

Мишина показала, что воспользовалась солью для ванны с лавандой, которая успокаивает и помогает улучшить настроение. А также скрабом с маслами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 октября состоялась премьера реалити-шоу "Холостячка", главной героиней которого стала 31-летняя актриса Ксения Мишина. На первой вечеринке зрители наконец-то увидели участников, их первое знакомство с артисткой и подарки, которые они подготовили. О том, кто покинул проект после церемонии роз – читайте по ссылке.