Хлои Кардашьян похвасталась формами в прозрачном платье. Фото
37-летняя американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором продемонстрировала пышные формы. Она позировала в прозрачном платье.
Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. Знаменитость позировала босиком возле стены.
Хлои для фото выбрала светло-бежевое платье-сетку, которое отлично подчеркнуло ее фигуру, а также аксессуары в виде сережек, кулона и браслета. Свой образ она завершила ярким макияжем и длинным маникюром красного цвета.
Волосы знаменитость не стала собирать и оставила их распущенными.
Поклонники засыпали Хлои комплиментами под постом.
"Супермодель", "Вау, какая красота", "Великолепная", "Ты удивительная", "Королева", – пишут люди.
Напомним:
Недавно Хлои Кардашьян рассталась с баскетболистом Тристаном Томпсоном. Об этом стало известно, после того, как спортсмена заметили в компании трех женщин на вечеринке.
В сеть слили фото Хлои, на котором она позировала возле бассейна в откровенном купальнике с леопардовым принтом. Звезда отреагировала на критику ее фигуры.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что женщины семьи Кардашьян-Дженнер дали советы своим поклонникам, как выглядеть великолепно. Также они заявили, что их внешности обязана не генетика, а ежедневные привычки.