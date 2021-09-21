Хлои Кардашьян похвасталась формами в прозрачном платье. Фото

Анна Яковлева
Анна Яковлева
Папарацци
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Хлои Кардашьян похвасталась формами в прозрачном платье. Фото

37-летняя американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором продемонстрировала пышные формы. Она позировала в прозрачном платье.

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. Знаменитость позировала босиком возле стены.

Хлои Кардашьян устроила фотосессию в платье-сетке.

Хлои для фото выбрала светло-бежевое платье-сетку, которое отлично подчеркнуло ее фигуру, а также аксессуары в виде сережек, кулона и браслета. Свой образ она завершила ярким макияжем и длинным маникюром красного цвета.

Хлои Кардашьян сфотографировалась в прозрачном платье.

Волосы знаменитость не стала собирать и оставила их распущенными.

Хлои Кардашьян устроила фотосессию у стены.

Поклонники засыпали Хлои комплиментами под постом.

"Супермодель", "Вау, какая красота", "Великолепная", "Ты удивительная", "Королева", – пишут люди.

Комментарии поклонников под постом.
Комментарии поклонников под постом.
Комментарии поклонников под постом.

Напомним:

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что женщины семьи Кардашьян-Дженнер дали советы своим поклонникам, как выглядеть великолепно. Также они заявили, что их внешности обязана не генетика, а ежедневные привычки.

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