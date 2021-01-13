Хакер взломал компанию по производству секс-игрушек и начал шантажировать клиентов. Подробности

Китайскую компанию Qiui атаковал неизвестный хакер, который взломал мужские пояса верности Cellmate. Так, преступник требовал выкуп в биткоинах за разблокировку устройства.

Злоумышленник оставлял угрожающие сообщения и заявлял, что теперь "их члены принадлежат ему". Об этом сообщает издание Vice.

Стоит отметить, пояс верности от Cellmate – это секс-игрушка для предотвращения эрекции у мужчин. Он прикреплен к интернету и им возможно управлять только с помощью телефона.

Как стало известно, преступник уже совершал подобные действия в октябре прошлого года.

На данный момент компания находится в полной безопасности, а мобильное приложение для пояса верности готово к использованию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вредоносная реклама атаковала пользователей порносайтов, на устройство которых устанавливались опасные программы. Атаку на пользователей организовали хакеры из группировки Malsmoke.