Гвоздева в бикини сексуально выгнулась на камеру. Фото

Украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева опубликовала редкий сексуальный снимок. Звезда продемонстрировала поклонникам фигуру в бикини с отдыха в Турции.

Соответствующий кадр Гвоздева показала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). В кадре танцовщица позировала в купальнике коричневого цвета, который выгодно подчеркнул ее стройную фигуру. Звезда сексуально выгнулась на песке, продемонстрировав свои формы.

Пользователи сети оценили сексуальный кадр Гвоздевой и отметили, что у танцовщицы идеальная фигура. Поклонники засыпали ее в комментариях комплиментами.

"Шикарное тело. Вы потрясающе выглядите", "Вы богиня", "Илона ты супер", – писали под фото поклонники.

Коротко о знаменитости:

Илона Гвоздева – известная украинская танцовщица, педагог-хореограф, участница телевизионного талант-шоу "Танцуют все".

26 ноября во прямом эфире канала "1+1" одержала победу в шоу "Танцы со звездами 2018" с шоуменом Игорем Ласточкиным.

В 2019 году Гвоздева боролась за победу с украинским телеведущим Владимиром Остапчуком.

Танцовщица замужем за Иваном Хомячуком. Супруги воспитывают четырехлетнюю дочь Валерию. А во второй раз хореограф стала мамой мальчика, которого назвали Домиником. Имя связано с отдыхом пары в Доминикане, ведь тогда Гвоздева начала подозревать о своем состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гвоздева кардинально сменила прическу. Знаменитость обстригла волосы и сделала каре.