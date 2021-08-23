Громкие секс-скандалы звезд: от слива домашнего видео до растления малолетних. Фото

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Папарацци
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Громкие секс-скандалы звезд: от слива домашнего видео до растления малолетних. Фото

Стать заметной фигурой в мире шоу-бизнеса очень непросто, а вот испортить свою репутацию можно в один миг. Звезды буквально ходят по лезвию ножа, рискуя всем, когда делают невинные фото без одежды в зеркале ванной.

Некоторые заходят и дальше – заводят романы со своими детьми, изменяют партнерам и публикуют свои секс-видео ради пиара. OBOZREVATEL собрал самые громкие секс-скандалы с зарубежными селебрити.

Растление детей: история Вуди Аллена

Всемирно знаменитый кинорежиссер завел роман с приемной дочерью Мии Фэрроу. Он воспитал Сун-И как своего ребенка. Дождался, пока девочка достигнет 20-летнего возраста и начал с ней встречаться. Фэрроу, найдя у мужа интимные фотографии своей дочери, тут же рассталась с ним.

Когда возник вопрос об опеке над детьми, их общая малолетняя дочь Дилан рассказала маме о приставаниях отца. Тогда история приутихла из-за отсутствия улик, но в 2014 году уже подросшая Дилан рассказала обо всем журналу "The New York Times".

Всемирно знаменитый кинорежиссер завел роман с приемной дочерью Мии Фэрроу

"Вуди Аллен взял меня за руку и отвел на чердак. Он велел мне лечь на живот и поиграть с набором игрушечных поездов моего брата. Затем он причинил мне сексуальное насилие. Разговаривал, пока делал это, шептал, что я хорошая девочка, что это будет нашим секретом, пообещал, что мы поедем в Париж и я буду играть в его фильмах", – призналась девочка.

Некоторые актеры разорвали контракты с Вуди Аленном и заявили, что больше не будут с ним работать.

Хью Грант и секс-работница

Главный голливудский секс-символ 90-х создал себе репутацию скромного красавчика с изысканными манерами. Но ненадолго. В 1995 году в Лос-Анджелесе прямо перед премьерой своего нового фильма "9 месяцев" он решил воспользоваться услугами нелегальной проститутки.

Хью Грант изменял Элизабет Херли

Парочку "накрыла" полиция в тот самый момент, когда они занимались сексом в машине. Слухи о задержании актера разнеслись по всему Голливуду, а премьеру отменили. Хью пришлось публично извиняться на телевидении и перед поклонниками, и перед своей тогдашней невестой Элизабет Херли.

Слив фото Дженнифер Лоуренс, Кирстен Данст и многих других

В августе 2014 года хакеры форума 4chan взломали хранилища iCloud многих известных актрис. Обнаженные фотографии Дженнифер Лоуренс, Кейли Куоко, Кейт Аптон, Арианы Гранде, Кирстен Данст, Леи Мишель и еще около ста знаменитостей разлетелись по сети.

Звезды утверждали, что эти снимки фейковые, а вот Дженнифер Лоуренс подтвердила подлинность фотографий и назвала произошедшее "преступлением сексуального характера". Из-за ее решимости хакеров лишили свободы на срок до пяти лет и выписали штрафы в размере 10 тысяч долларов.

Обнаженные фото Бар Рафаэли, Кейт Аптон и Дженнифер Лоуренс, над которыми "поработали художники"

Креативные агентства Artbox и Red Urban из Амстердама создали проект для художников, в рамках которого все могли предложить свой вариант обработки украденных фото звезд, чтобы прикрыть их наготу.

Харви Вайнштейн и его сексуальные преступления

Известного голливудского кинопродюсера официально признали виновным в сексуальном насилии после того, как это подтвердили более 80 женщин, в том числе известные актрисы, среди которых Кара Делевинь, Гвинет Пэлтроу, Люсия Эванс, Ева Грин и другие.

Харви Вайнштейна официально признали виновным в сексуальном насилии

В марте 2020 года Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы.

Пэрис Хилтон и три премии от порноиндустрии AVN Awards

В 1999 году, когда Пэрис было 18 лет, ее 31-летний бойфренд Рик Саломон выложил в сеть видео их бурной ночи в отеле Лас-Вегаса. Мужчина хотел нажиться на скандале, однако от Хилтон не последовало обвинений – такая слава пошла ей на руку.

Тогда Саломон еще и выпустил клип Night In Paris (игра слов "Ночь в Париже" – "Ночь в Пэрис"). Пэрис все-таки подала в суд, но компенсации в размере 400 тысяч долларов так и не получила. Зато премия в области порноиндустрии AVN Awards присудила ролику три награды.

Пэрис Хилтон получила три премии от порноиндустрии AVN Awards

Не успела Пэрис отойти от скандала с Риком, как в 2005 году фотографиями с обнаженной Хилтон поделился ее другой бывший, актер Том Сайзмор. Семья Хилтон была настолько шокирована происходящим, что отказала Пэрис в огромном наследстве.

Ким Кардашьян и слава звезды домашнего порно

В 2006 году имя Ким Кардашьян еще не было у всех на слуху, пока одна из близких подруг не украла DVD-запись секса Ким с ее тогдашним бойфрендом Реем Джеем. Видео быстро стало хитом в сети.

Поначалу Ким всячески отрицала подлинность видео, а затем подала в суд на компанию, распространившую ролик. Компенсации она не получила, но зато прославилась на все США.

Ким Кардашьян прославилась на все США благодаря домашнему видео

"Эта запись мне неприятна, но она заставила меня работать в десять раз сильнее, чтобы люди увидели, какая я на самом деле", – призналась однажды Ким в шоу Опры Уинфри.

Бритни Спирс

В 2007-м Спирс была в центре внимания прессы из-за своих выходок: нападок на фотографов, употреблении наркотиков, бритье головы налысо. Кроме того, певица оправдывалась и за 19-секундное видео, на котором занималась с бывшим мужем Кевином Федерлайном оральным сексом.

Как только этот скандал поутих, Федерлайн опубликовал в сети вырезанные кадры из клипа Gimme More, на которых видно обнаженную грудь певицы с тату в виде звезд.

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