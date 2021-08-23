Громкие секс-скандалы звезд: от слива домашнего видео до растления малолетних. Фото

Стать заметной фигурой в мире шоу-бизнеса очень непросто, а вот испортить свою репутацию можно в один миг. Звезды буквально ходят по лезвию ножа, рискуя всем, когда делают невинные фото без одежды в зеркале ванной.

Некоторые заходят и дальше – заводят романы со своими детьми, изменяют партнерам и публикуют свои секс-видео ради пиара. OBOZREVATEL собрал самые громкие секс-скандалы с зарубежными селебрити.

Всемирно знаменитый кинорежиссер завел роман с приемной дочерью Мии Фэрроу. Он воспитал Сун-И как своего ребенка. Дождался, пока девочка достигнет 20-летнего возраста и начал с ней встречаться. Фэрроу, найдя у мужа интимные фотографии своей дочери, тут же рассталась с ним.

Когда возник вопрос об опеке над детьми, их общая малолетняя дочь Дилан рассказала маме о приставаниях отца. Тогда история приутихла из-за отсутствия улик, но в 2014 году уже подросшая Дилан рассказала обо всем журналу "The New York Times".

"Вуди Аллен взял меня за руку и отвел на чердак. Он велел мне лечь на живот и поиграть с набором игрушечных поездов моего брата. Затем он причинил мне сексуальное насилие. Разговаривал, пока делал это, шептал, что я хорошая девочка, что это будет нашим секретом, пообещал, что мы поедем в Париж и я буду играть в его фильмах", – призналась девочка.

Некоторые актеры разорвали контракты с Вуди Аленном и заявили, что больше не будут с ним работать.

Главный голливудский секс-символ 90-х создал себе репутацию скромного красавчика с изысканными манерами. Но ненадолго. В 1995 году в Лос-Анджелесе прямо перед премьерой своего нового фильма "9 месяцев" он решил воспользоваться услугами нелегальной проститутки.

Парочку "накрыла" полиция в тот самый момент, когда они занимались сексом в машине. Слухи о задержании актера разнеслись по всему Голливуду, а премьеру отменили. Хью пришлось публично извиняться на телевидении и перед поклонниками, и перед своей тогдашней невестой Элизабет Херли.

В августе 2014 года хакеры форума 4chan взломали хранилища iCloud многих известных актрис. Обнаженные фотографии Дженнифер Лоуренс, Кейли Куоко, Кейт Аптон, Арианы Гранде, Кирстен Данст, Леи Мишель и еще около ста знаменитостей разлетелись по сети.

Звезды утверждали, что эти снимки фейковые, а вот Дженнифер Лоуренс подтвердила подлинность фотографий и назвала произошедшее "преступлением сексуального характера". Из-за ее решимости хакеров лишили свободы на срок до пяти лет и выписали штрафы в размере 10 тысяч долларов.

Креативные агентства Artbox и Red Urban из Амстердама создали проект для художников, в рамках которого все могли предложить свой вариант обработки украденных фото звезд, чтобы прикрыть их наготу.

Известного голливудского кинопродюсера официально признали виновным в сексуальном насилии после того, как это подтвердили более 80 женщин, в том числе известные актрисы, среди которых Кара Делевинь, Гвинет Пэлтроу, Люсия Эванс, Ева Грин и другие.

В марте 2020 года Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы.

В 1999 году, когда Пэрис было 18 лет, ее 31-летний бойфренд Рик Саломон выложил в сеть видео их бурной ночи в отеле Лас-Вегаса. Мужчина хотел нажиться на скандале, однако от Хилтон не последовало обвинений – такая слава пошла ей на руку.

Тогда Саломон еще и выпустил клип Night In Paris (игра слов "Ночь в Париже" – "Ночь в Пэрис"). Пэрис все-таки подала в суд, но компенсации в размере 400 тысяч долларов так и не получила. Зато премия в области порноиндустрии AVN Awards присудила ролику три награды.

Не успела Пэрис отойти от скандала с Риком, как в 2005 году фотографиями с обнаженной Хилтон поделился ее другой бывший, актер Том Сайзмор. Семья Хилтон была настолько шокирована происходящим, что отказала Пэрис в огромном наследстве.

В 2006 году имя Ким Кардашьян еще не было у всех на слуху, пока одна из близких подруг не украла DVD-запись секса Ким с ее тогдашним бойфрендом Реем Джеем. Видео быстро стало хитом в сети.

Поначалу Ким всячески отрицала подлинность видео, а затем подала в суд на компанию, распространившую ролик. Компенсации она не получила, но зато прославилась на все США.

"Эта запись мне неприятна, но она заставила меня работать в десять раз сильнее, чтобы люди увидели, какая я на самом деле", – призналась однажды Ким в шоу Опры Уинфри.

В 2007-м Спирс была в центре внимания прессы из-за своих выходок: нападок на фотографов, употреблении наркотиков, бритье головы налысо. Кроме того, певица оправдывалась и за 19-секундное видео, на котором занималась с бывшим мужем Кевином Федерлайном оральным сексом.

Как только этот скандал поутих, Федерлайн опубликовал в сети вырезанные кадры из клипа Gimme More, на которых видно обнаженную грудь певицы с тату в виде звезд.

OBOZREVATEL ранее писал: