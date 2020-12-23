Госпитализированный Чапкис опубликовал селфи с больницы

Известный хореограф 90-летний Григорий Чапкис, которого госпитализировали с двухсторонним воспалением легких, поделился с поклонниками фото на больничной койке.

Знаменитость опубликовал снимок, сделанный крупным планом в своей палате. Соответствующий кадр Чапкис разместил на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Стоит отметить, ранее стало известно о том, что хореограф сдал тест на коронавирус и спустя два дня получил отрицательный результат. Позже врачи диагностировали у него двустороннее воспаление легких.

Сейчас артист находится на лечении в 12-й горбольнице Киева, в одиночной палате в ортопедическом отделении.

Позже Чапкис заявил, что зависит от Бога и не хочет, чтобы ему стало хуже. Так, при кашле у него возникает первая мысль о смерти, и ему становится очень страшно. Кроме того, танцор также переживает за здоровье своей молодой супруги.

Напомним, Григорий Чапкис – это советский и украинский танцор и хореограф, лауреат трех международных конкурсов, народный артист Украины.

В 16-летнем возрасте началась профессиональная карьера знаменитости.

В феврале 1946 года его зачислили артистом балета в Государственный ансамбль песни и танца Украины под руководством Л. Д. Чернышевой (в настоящее время – Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени П. Вирского).

За 26 лет работы в этом художественном коллективе он был задействован почти во всех его хореографических постановках, участвовал в 70 зарубежных гастрольных поездках.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сын популярного 90-летнего украинского танцовщика Григория Чапкиса 41-летний Грег прокомментировал брак отца с супругой, младше на 52 года.