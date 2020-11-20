Горячий клип Дорофеевой вызвал ажиотаж: самые сексуальные образы певицы в видео

Украинская певица Надя Дорофеева выпустила первую сольную песню "Горит" и клип на нее, в котором предстала в очень неожиданных и сексуальных образах.

Своим внешним видом артистка сразила наповал. Как выглядит Дорофеева в новом видео – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Так, первый наряд у певицы – это короткие темные шорты, топ и куртка. Все это дополняли стильные очки.

Во втором образе звезда предстала в белом комбинезоне, который подчеркнул ее изящную фигуру.

Третий наряд артистки – прозрачный комбинезон в сетку. Образ украшали яркие красные губы и неоднозначная прическа.

Также Дорофеева покрасовалась в белых штанах и коротком топе с пышными рукавами.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая сольная песня Нади Дорофеевой вызвала неоднозначную реакцию у поклонников артистки.