Меган Маркл оказалась в центре скандала после интервью: откровенные фото из прошлой жизни

Весь мир обсуждает членов британской королевской семьи после скандального интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл, которая до замужества была актрисой.

Несмотря на то, что фильмография Меган не столь велика, за всю карьеру она снялась во многих нескромных лентах и фотосессиях. OBOZREVATEL собрал самые откровенные кадры с Маркл.

Жена принца Гарри совмещала актерскую карьеру с работой модели.

Меган Маркл играла очень откровенную роль в сериале "Форс-мажоры", который сделал ее звездой.

В 2006 году Меган Маркл появилась в эпизоде популярного детективного сериала "CSI.: Место преступления Нью-Йорк", в котором предстала в роли очень соблазнительной горничной по имени Вероника Перес, которая работала исключительно на богатых бизнесменов.

Актриса работала моделью на шоу "Deal or No Deal". Ее рабочая униформа была очень откровенной, Маркл примерила роль Санты.

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