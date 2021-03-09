Меган Маркл оказалась в центре скандала после интервью: откровенные фото из прошлой жизни

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Папарацци
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Меган Маркл до замужества снималась в очень откровенных кинолентах

Весь мир обсуждает членов британской королевской семьи после скандального интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл, которая до замужества была актрисой.

Несмотря на то, что фильмография Меган не столь велика, за всю карьеру она снялась во многих нескромных лентах и фотосессиях. OBOZREVATEL собрал самые откровенные кадры с Маркл.

Жена принца Гарри совмещала актерскую карьеру с работой модели.

В начале 2000-х Меган Маркл работала фотомоделью.
Горячие снимки Меган Маркл в откровенном платье.
Меган Маркл снялась топлесс в сериале "Костюмы".

Меган Маркл играла очень откровенную роль в сериале "Форс-мажоры", который сделал ее звездой.

Все сцены Меган Маркл в этом сериале стали настоящим компроматом на герцогиню.

В 2006 году Меган Маркл появилась в эпизоде популярного детективного сериала "CSI.: Место преступления Нью-Йорк", в котором предстала в роли очень соблазнительной горничной по имени Вероника Перес, которая работала исключительно на богатых бизнесменов.

Меган Маркл играет роль сексуальной горничной.

Актриса работала моделью на шоу "Deal or No Deal". Ее рабочая униформа была очень откровенной, Маркл примерила роль Санты.

Меган Маркл снималась в шоу "Deal or No Deal".

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