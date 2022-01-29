'Горячая штучка'. Майли Сайрус показала фанатам грудь

Популярная американская певица и актриса Майли Сайрус показала поклонникам откровенные фото. Звезда продемонстрировала свою грудь.

На странице в Instagram артистка выложила серию новых снимков. Она предстала в комбинезоне без рукавов с кожаными вставками и коричневым ремнем и дерзко позировала на камеру.

На одном из фото Сайрус в солнцезащитных очках и с распущенными волосами оголила левую грудь и взялась за нее рукой. Также она расстегнула наряд и показала глубокое декольте.

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В комментариях фанаты певицы поставили ей множество лайков-сердечек и огоньков, а также назвали "горячей штучкой", "королевой" и признались в любви.

Коротко о знаменитости:

Майли Сайрус – американская певица, автор песен и актриса. Родом из Теннесси (США). Выступает в нескольких жанрах: поп, хип-хоп, кантри, рок. Стала популярной благодаря роли в сериале "Ханна Монтана". Строила отношения с актером Лиамом Хемсворотом, с которым поженились, но в августе 2019 объявили о расставании. В 2015 году совершила каминг-аут как бисексуалка, а также заявляла, что является пансексуалкой. Майли встречалась с актером Патриком Шварценеггером, моделью Стеллой Максвелл, блогером Кейтлинн Картер и певцом Коди Симпсоном.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время выступления на новогодней вечеринке в Майами Майли Сайрус осталась без топа и пела топлес.