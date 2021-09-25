Обезьяны занялись оральным сексом в нью-йоркском зоопарке на глазах у детей. Видео 18+

В сети завирусилось видео орального секса двух приматов в Бронкском зоопарке, Нью-Йорк. Сняли этот "инцидент" родители, которые привели своих детей посмотреть на животных.

Соответствующими кадрами поделилась издание Complex на своем сайте. Работники зоопарка не видят в инциденте ничего страшного и называют это вполне естественным процессом.

"Я был шокирован, потому что даже не знал, что это естественно для обезьян. Я был на выставке с моей 4-летней дочерью и племянницей, а моей жене повезло остаться позади с нашим спящим сыном", – говорит очевидец.

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Бонобо – вид шимпанзе, который славятся своей активной сексуальной жизнью. Несмотря на высокую частоту половых контактов, уровень рождаемости в их популяции невелик. Самка рождает на свет одного детеныша с интервалом в 5-6 лет.

На кадрах видно, как родители отворачивают своих детей от вольера, чтобы они не видели интимные подробности сексуальных игр шимпанзе. Хотя начиналось все как миленькие объятия, которые даже вызвали трогательные восклицания.

Напомним, OBOZREVATEL рассказывал о малайзийской обезьяне, которая украла щенка и три дня лазила с ним по деревьям.