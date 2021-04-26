"Голые" наряды звезд Голливуда с красной дорожки: опубликованы топ-10 фото

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Папарацци
2 минуты
2,0 т.
'Голые' наряды звезд Голливуда с красной дорожки: опубликованы топ-10 фото

Церемония вручения премии "Оскар" – главное событие года в киноиндустрии, в рамках которой звезды борются не только за приз-статуэтку, но и за звание самых стильных селебрити.

При этом некоторые в своем стремлении оказаться в числе лучших явно переусердствуют, пишет Cosmopolitan. В преддверии "Оскара-2021", трансляция которого состоится 25 апреля, издание опубликовало 10 самых откровенных, выбранных для красной дорожки образов актрис, которые создали не лучшее впечатление на публику.

Сэльма Блэр
Сэльма Блэр, "Оскар-2002"
Хизер Миллс
Пол Маккартни и Хизер Миллс, "Оскар-2002"
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу, "Оскар-2002"
Дрю Бэрримор
Том Грин и Дрю Бэрримор, "Оскар-2000"
Шер
Шер, "Оскар-1988"
Хлои Севиньи
Хлои Севиньи, "Оскар-2001"
Барбара Стрейзанд
Барбара Стрейзанд, "Оскар-1969"
Памела Андерсон
Дэвид Лашапель, Памела Андерсон и Элизабет Херли, "Оскар-2000"
Эди Уильямс
Эди Уильямс, "Оскар-1986"
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун, 60-я церемония вручения премии "Золотой глобус", 2003 год

Ранее OBOZREVATEL назвал всех номинантов на кинопремию "Оскар-2021". Церемония состоится в обычной очной форме в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Более того, на церемонии звездам разрешат находиться без масок.

Напомним также, претендентами на "Оскар" стали сразу две украинские ленты. Оба фильма – "Атлантида" и "Земля голубая, будто апельсин" – повествуют о событиях на Донбассе. Первая из них выставлена в номинации "Лучший международный художественный фильм", а вторая – "Лучший документальный полнометражный фильм".

СШАОскар-2021МодазвездышоулюдиГолливудПамела АндерсонБарбара СтрейзандДрю БэрриморГвинет ПэлтроуШерШэрон Стоун