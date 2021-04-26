'Голые' наряды звезд Голливуда с красной дорожки: опубликованы топ-10 фото

Церемония вручения премии "Оскар" – главное событие года в киноиндустрии, в рамках которой звезды борются не только за приз-статуэтку, но и за звание самых стильных селебрити.

При этом некоторые в своем стремлении оказаться в числе лучших явно переусердствуют, пишет Cosmopolitan. В преддверии "Оскара-2021", трансляция которого состоится 25 апреля, издание опубликовало 10 самых откровенных, выбранных для красной дорожки образов актрис, которые создали не лучшее впечатление на публику.

Ранее OBOZREVATEL назвал всех номинантов на кинопремию "Оскар-2021". Церемония состоится в обычной очной форме в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Более того, на церемонии звездам разрешат находиться без масок.

Напомним также, претендентами на "Оскар" стали сразу две украинские ленты. Оба фильма – "Атлантида" и "Земля голубая, будто апельсин" – повествуют о событиях на Донбассе. Первая из них выставлена в номинации "Лучший международный художественный фильм", а вторая – "Лучший документальный полнометражный фильм".