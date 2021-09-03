Голые и без комплексов: 7 звезд, снявшихся в постельных сценах

Не все голливудские знаменитости соглашаются сняться в постельных сценах, поэтому для этого используют дублеров. Но есть актеры, которые не постеснялись показаться в одном неглиже перед миллионами зрителей.

Среди них – Кира Найтли, Кейт Уинслет, Эмилия Кларк и другие. Какие голливудские звезды снялись обнаженными в постельных сценах, и что они об этом думают – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В популярном сериале "Игра престолов" Кларк обнажалась очень часто. В одном из сезонов она и вовсе снялась голой в постельной сцене. Как рассказывала сама актриса, она очень рада и счастлива, что согласилась на такую сцену. Знаменитость отметила, что для нее это было "волнительно и с мурашками по коже".

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В фильме "Все верные ходы" знаменитый актер исполнил роль спортсмена. Несмотря на то, что драма вышла в 1983 году, Круз блестяще справился со своей задачей даже когда появился на экране в неглиже.

В легендарном фильме "Титаник" знаменитость появилась перед зрителями полностью обнаженной. Как говорила актриса, ей до сих пор стыдно за эту роль, так как она считала в то время себя полноватой.

Обнаженной на экране актриса появилась в 16 лет в фильме "Яма". Кроме того, в киноленте "Опасный метод" знаменитость сыграла несколько горячих постельных сцен. Как оказалось, сцену порки главной героини снять было сложно, поэтому актерам пришлось выпить алкоголя. Найтли отметила, что после этих съемок со своим партнером по кадру она стала настоящими друзьями.

Беллучи рассказывала, что от роли в этом фильме ей до сих пор не по себе. Тогда актрисе пришлось шесть раз сыграть сцену с изнасилованием. "Мне очень нравилось платье моей героини, и сначала я хотела оставить его себе. Я знала, что во время сцены изнасилования его порвут, поэтому лично для меня отложили другое такое же. Но после съемок я и подумать не могла о том, чтобы его надеть. Я даже смотреть на него не могла!" – говорила знаменитость.

После откровенных сцен в картине "Последнее танго в Париже" Брандо много лет не разговаривал с режиссером Бернардо Бертолуччи, так как тот отказался нанимать дублеров для помощи. Его партнерша по кадру Мария Шнайдер рассказывала, что на второй дубль никогда бы не согласилась, так как чувствовала себя "униженной и будто изнасилованной".

В картине "Миссис Браун" Батлер сыграл откровенную роль и ему пришлось раздеваться на камеру. Благодаря этой киноленте актер обрел популярность и его стали приглашать в Голливуд на съемки.

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