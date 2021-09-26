Голливудский фотограф раскрыл секрет фото обнаженного Киану Ривза

Американский фотограф Грег Горман, который сделал множество снимков звезд Голливуда, рассказал историю знаменитого фото Киану Ривза. На нем актер запечатлен обнаженным с полотенцем в руках, одетый лишь в украшения.

Как Горман рассказал i-D, фото было сделано во время съемок для авангардного журнала Detour. "Мы начали с чердака в центре Лос-Анджелеса, и я мог видеть его настроение. Ему было неудобно", – сказал фотограф.

По его словам, когда он спросил Киану, в чем дело и где бы он чувствовал себя комфортно, актер ответил, что хотел бы покататься на мотоцикле в Малибу.

"Я все сложил и сказал: "Поехали в Малибу". Мы были на ветреных холмах над Тихим океаном. Он переодевался, и я положил фотоаппарат и через плечо слышу, как Киану сказал: "Вы можете снимать это. Просто снимайте", –рассказал Горман.

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Когда фото были готовы, Грег позвонил Киану и предложил их посмотреть. Увидев снимки, актер сказал: "Я в порядке на них. Запускай".

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