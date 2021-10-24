Голая Надя Дорофеева заинтриговала новой надписью на теле. Фото

Популярная украинская певица Надя Дорофеева порадовала поклонников новым пикантным снимком. Знаменитость сделала"голое" селфи в ванной комнате.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "То, что важнее всего… Написано у меня на руке. Расшифруешь?", – написала певица (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На фото Дорофеева позирует абсолютно голой, благодаря чему можно рассмотреть некоторые татуировки артистки, а также надпись, которую она сделала ради селфи. Голую грудь Надя прикрывала руками.

Свой образ она завершила макияжем с акцентом на глаза, а волосы оставила небрежно распущенными.

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Поклонники разделились во мнениях на счет пикантного кадра певицы. Одни засыпали Дорофееву комплиментами, а другие раскритиковали. Однако были и те, кто попытались расшифровать, что написано на руке знаменитости.

"Надя, такие странные полуобнажённые фото. Вы же талантливый музыкант, артист! Есть вообще грань?", "Феноменальная", "Чертова девчонка", "Во-первых, фото отзеркалено, во-вторых, слово не полностью видно", "Надя твои татуировки это любовь", "Воууу", "Невероятно красиво", "Сексуально", "Твой муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Офигенная", "Может там любовь написано?", "Классный макияж", "Так красиво", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Надя Дорофеева – украинская певица и видеоблогер. Родилась в 1990 году в Симферополе. С 2010 по 2020 года участвовала в группе "Время и стекло", после чего начала сольную карьеру со сценичным именем DOROFEEVA.

Участвовала в телевизионных проектах "Голос. Дети" и "Голоса страны", "Танцы со звёздами", "Лига смеха".

В 2015 году вышла замуж за украинского певца Владимира Дантеса.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Надя Дорофеева станет участницей фестиваля корейской культуры k-pop "Let’s Play Hongdae". Звезда стала первой в Украине артисткой, получившей подобное приглашение.