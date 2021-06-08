Филипп Киркоров похвастался своим торсом в Дубае. Фото

Российский певец Филипп Киркоров поделился с поклонниками пляжным фото с отдыха в Дубае. Артист позировал в одних шортах и шлепках.

Соответствующий снимок 54-летняя звезда опубликовал на личной странице в Instagram. Киркоров продемонстрировал свой голый торс. Также на груди у него можно увидеть густую растительность (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

"Это только разогрев! Вечером – горячий statement", – написал певец.

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Пользователи сети оценили снимок Киркорова и оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Тарзан", "Неплохая форма", "Отлично выглядите", "Стройный", "Вау, и этому человеку скоро 55? Просто цифры, а фигура – огонь", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Филипп Киркоров – советский и российский эстрадный певец, актер, композитор, музыкальный продюсер; народный артист РФ. Бывший муж артистки Аллы Пугачевой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский актер и участник проекта "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк поделился с поклонниками снимком, на котором продемонстрировал свой голый торс. Знаменитость позировал в расстегнутой рубашке и штанах.