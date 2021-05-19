Эмма Стоун появилась на красной дорожке в Голливуде в трендовом брючном костюме. Фото

Американская актриса Эмма Стоун появилась на красной дорожке на премьере фильма "Круэлла" в эффектном деловом наряде. Для особого мероприятия она выбрала строгий черный костюм с золотыми вставками.

Дополнила свой образ знаменитость белоснежной блузкой с массивным бантом на шее, замшевыми туфлями на шпильке, а также ярко-красной помадой. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, также актриса распустила волосы и сделала объемную укладку. А в тон к насыщенному цвету помады она подобрала красную маленькую сумочку и стильные серьги.

Премьеру фильма можно считать первым громким событием для Стоун с тех пор, как она стала мамой. Напомним, что в марте у нее с мужем Дэйвом МакКэри родилась девочка.

Фильм "Круэлла" – это приквел к ​​фильму "101 далматинец" от Диснея. В нем рассказывается о молодой Эстелле де Виль, начинающем модельере из Лондона 1970-х.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эмма Стоун показала, как выглядела 7 лет назад. Она опубликовала кадры, сделанные еще в 2014 году. На них звезда позировала в роскошном наряде: черный короткий свитер, мини-юбка в клетку, а завершали образ красные лодочки на высоком каблуке.