Сменивший пол Эллиот Пейдж удивил снимком без футболки

Канадский актер, режиссер и продюсер Эллиот Пейдж, который недавно сменил пол и сделал пластическую операцию, опубликовал новый снимок без футболки. На его теле виднеется пресс и значительно уменьшенная грудь.

Соответствующее фото знаменитость опубликовал на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В кадре видно, как актер сделал селфи в зеркале в полуобнаженном виде.

К слову, Пейдж объявил, что является трансгендером, в декабре 2020 года. Затем знаменитость сделал операцию мастэктомию – удаление молочной железы.

Стоит отметить, что на теле актера виднеются шрамы после мастэктомии.

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Коротко о знаменитости:

Эллиот Пейдж – канадский актер, режиссер и продюсер. Наиболее известные роли – в фильмах "Джуно", "Начало" и двух частях серии фильмов "Люди Икс", а также в сериале "Академия Амбрелла". Имеет номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за роль в фильме "Джуно".

Напомним, ранее Эллен Пейдж объявила себя трансгендерным мужчиной. Она попросила называть ее Эллиот. По ее словам, она очень рада таким изменениям.

Кроме того, Эллиот Пейдж дал первое интервью журналу Time после каминг-аута. Это признание помогло ему справиться с паническими атаками и депрессией.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Эллиот Пейдж поделился с поклонниками снимком, на котором впервые продемонстрировал свое тело после смены пола. Так, знаменитость сделал операцию мастэктомию – удаление молочной железы.