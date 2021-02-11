Эллерт залез на пальму после нескольких неудачных попыток. Видео

Победитель реалити-шоу "Холостячка" Александр Эллерт взобрался на пальму на отдыхе в Доминикане.

Результатами смелого эксперимента он поделился на своей странице в Instagram. Так, актер позирует на огромной высоте в коротких черных шортах и с голым торсом (чтобы смотреть видео и фото , проскролльте до конца страницы).

"Благодарят в основном в конце. Может потому что знают, что больше эмоций тут не получат... странно... можно же сказать, обнулится и снова получать эмоции... Мне кажется, "спасибо" – это и есть эмоция, а не слово!", – подписал Александр публикацию.

Кроме того, Ксения Мишина показала неудачную попытку Эллерта подняться на пальму. Она записала короткое сториз, в котором его рывок закончился провалом. Но со второго или третьего раза молодому человеку все-таки удалось достигнуть желаемого.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мишина показала опасное фото на высоте в Доминикане. Актриса удивила кадром, на котором катается на качели на фоне красивого пейзажа Доминиканы. Отметим, что Мишина находилась на большой высоте, но при этом ее держали ремни безопасности.