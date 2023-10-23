Экс-любовница Бекхэма рассказала, как застала футболиста в постели с другой: женщина дала разгромное интервью

Ребекка Лус, бывшая ассистентка спортсмена Дэвида Бекхэма, с которой у того, вероятно, был роман, заявила, что он изменял жене не только с ней. Так Ребекка отреагировала на документальный фильм "Бекхэм", недавно вышедший на Netflix.

Женщина заявила, что в документалке знаменитый бывший футболист, вспоминая о романе, снова сделал ее мишенью для СМИ. Об этом она рассказала в интервью The Daily Mail.

Скандальная история, о которой упоминает Ребекка, произошла еще в 2003 году. Тогда Дэвид Бекхэм переехал в Мадрид, чтобы играть за местный клуб "Реал Мадрид". Привыкать к новому месту ему помогала его персональная ассистентка Ребекка, с которой, как писала пресса, у него очень скоро начался роман.

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В документальном фильме Дэвид не признал факт предательства, но признался, что ему и жене было непросто в тот период, когда о их проблемах в отношениях писали все СМИ. Виктория Бекхэм, не скрывая слез, добавила, что ситуация была "самым тяжелым временем в ее жизни".

"Он жалеет только себя, а должен взять ответственность, – говорит Ребекка в интервью The Daily Mail. – Делает из себя жертву, а меня заставляет выглядеть лгуньей. Статьи в прессе были ужасные, но они были правдивые. Он сам принес страдания жене. Лучше бы просто сказал, что было тяжелое время, но не хочет об этом вспоминать. Тогда я бы ничего не говорила. Но он выставил все так, будто виновата только я, а он ни при чем".

Лус вспоминает в разговоре с журналистами, что Дэвид первым начал проявлять знаки внимания и дал повод "чувствовать себя особенным". Также женщина заявила, что Бекхэм изменял Виктории не только с ней. Она вспомнила историю, которая произошла на вечеринке Криштиану Роналду. По ее словам, тогда роман с Дэвидом был в самом разгаре и она удивилась, когда увидела, что спортсмен выражает особые знаки внимания испанской модели. Позже Ребекке позвонила по телефону Виктория, которая сообщила, что не может связаться с мужем. Ассистентка нашла его в одной из комнат дома, где проходила вечеринка, с лежащей в постели моделью.

Теперь, через 20 лет, Ребекка, анализируя события, закрутившие ее в молодости, чувствует за собой "огромную вину", но добавляет, что, если бы не тот скандал, она бы не встретила своего будущего мужа. Лус уже много лет проживает в Норвегии, куда переехала ради супруга. Имеет двоих сыновей, преподает йогу и работает помощником врача. Ребекка в интервью говорит, что здесь ей спокойнее: "В Англии были случаи, когда люди тыкали мне мобильники прямо в лицо, чтобы сделать фото".

Ребекка говорит, что долгое время чувствовала себя "использованной ради рейтингов и плохой славы". Однако надо сказать, на волне сообщений о том, что у нее был роман с Дэвидом Бекхэмом, по некоторым данным, она заработала более 1 млн долларов. В свое время женщина была звездой таблоидов и появлялась на обложках мужских журналов, включая Playboy, FHM, Nuts и Zoo.

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