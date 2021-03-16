Экс-'ВИА Гра' показала видео в дерзком бикини на Мальдивах

Российская певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Котова опубликовала несколько кадров с райского отдыха на Мальдивских островах.

Так, на коротком ролике в Stories 35-летняя знаменитость позировала в черном бикини. Соответствующие кадры Котова опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Певица дополнила образ стильными солнцезащитными очками и платьем-сеткой. Чтобы наиболее выгодно продемонстрировать результат упорных тренировок в зале, Татьяна выгнулась и выставила одну ногу немного вперед, а также запрокинула голову.

Артистка оставила волосы распущенными, хвастаясь своей естественной красотой.

Также Котова наложила на видео фильтр с блестками, который подчеркивает ее бронзовый загар и голубизну Индийского океана на фоне.

OBOZREVATEL ранее писал: