Экс-"ВИА Гра" показала видео в дерзком бикини на Мальдивах
Российская певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Котова опубликовала несколько кадров с райского отдыха на Мальдивских островах.
Так, на коротком ролике в Stories 35-летняя знаменитость позировала в черном бикини. Соответствующие кадры Котова опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Певица дополнила образ стильными солнцезащитными очками и платьем-сеткой. Чтобы наиболее выгодно продемонстрировать результат упорных тренировок в зале, Татьяна выгнулась и выставила одну ногу немного вперед, а также запрокинула голову.
Артистка оставила волосы распущенными, хвастаясь своей естественной красотой.
Также Котова наложила на видео фильтр с блестками, который подчеркивает ее бронзовый загар и голубизну Индийского океана на фоне.
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