Экс-"ВИА Гра" показала идеальную фигуру в кружевном белье. Фото

Российская певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Котова поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.

Так, на нем 35-летняя знаменитость позировала в белом кружевном белье, продемонстрировав стройную фигуру. Соответствующий снимок Котова опубликовала на личной странице в Instagram.

"Мужчины, будьте сильными в мыслях, словах и поступках, чтобы мы могли вам доверить самые нежные и самые хрупкие чувства", – написала певица.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой пикантной публикации звезды. Они засыпали Татьяну комплиментами.

"Ух, красота то какая", "Твоя фигура – это просто отдельный вид искусства", "Потрясающее фото", "Шикарная", "Вау, сексуальная", – написали люди.

Напомним, что Татьяна Котова – российская певица, актриса, телеведущая, обладательница титула "Мисс Россия 2006". С марта 2008 года по апрель 2010 года была солисткой группы "ВИА Гра", заменив Веру Брежневу. С ноября 2016 года по апрель 2017 года была одной из участниц трио Queens. В настоящее время занимается сольной карьерой.

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