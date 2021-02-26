Экс-участница 'ВИА Гры' показала подтянутую фигуру в купальнике. Фото

Украинская певица и экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова поделилась с поклонниками пикантным снимком, на котором показала подтянутую фигуру в ярком купальнике.

Знаменитость позировала перед зеркалом на СПА-процедурах. Соответствующее фото артистка опубликовала на странице в Instagram-stories (его можно посмотреть ниже).

Так, Романова решила сделать селфи, позируя в раздельном купальнике ярко-красного цвета. Отметим, что такой наряд идеально подчеркнул изящную фигуру певицы.

Кроме того, звезда дополнила свой образ стильной шляпой бежевого оттенка. Лицо в кадре Романова предпочла закрыть телефоном.

Напомним, Миша Романова, настоящее имя которой Наталья Могиленец, – украинская певица, победительница шоу "Хочу V ВИА Гру", бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра".

Ранее певица взбудоражила сеть пикантными фото. Так, артистка позировала абсолютно голой в ванной с пеной.

Романова поделилась с поклонниками пикантным снимком, на котором продемонстрировала свои длинные ноги. Перед подписчиками сети она предстала в красном кожаном плаще, под которым было белье.

Также украинская артистка снялась оголенной для мужского глянца XXL. Она украсила июньскую обложку издания для мужчин, где предстала перед камерами без одежды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Миша Романова впервые стала мамой. В марте исполнительница сделала заявление о решении покинуть коллектив "ВИА Гра", в котором пела на протяжении пяти лет.