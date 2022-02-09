Экс-участница 'ВИА Гры' показала пикантное фото и поделилась секретом похудения после родов

Украинская певица, экс-участница поп-группы "ВИА Гра" и победительница шоу "Танці з зірками 2020" Санта Димополус показала в сети откровенный снимок в полупрозрачном белье. И хотя фигура артистки выглядит безупречно, она призналась, что после рождения второго ребенка в 2019 году до сих пор пытается вернуть нужную форму.

Об этом 34-летняя знаменитость, которая также является чемпионкой мира по фитнесу, рассказала поклонникам в своих Instagram-stories. Снимок в белье певица назвала "немного развратным".

Перед фотографом Санта позировала в сексуальном ассиметричном боди на одну сторону черного цвета. Образ дополняли босоножки с элементами в виде массивной золотой цепи и такие же серьги. Густые темные волосы развивались и переливались на солнечном свете. Звезда выбрала необычную позу, которая придала кадру еще большей пикантности.

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"Немного развратно, но мне уже можно", – подписала вокалистка.

Один из интернет-пользователей, отметив подтянутые ноги и плоский живот артистки, поинтересовался, как Димополус приводила себя в форму после родов.

По словам знаменитости, она не делала ничего особенного, однако строго следила за питанием, тренировалась, ходила на массажи и выполняла дыхательные упражнения. Санта показала снимок в платье, который сделала спустя три месяца после рождения ее второго ребенка – дочери Софии.

Певица отметила, что до сих пор пытается вернуть идеальное тело, которое было у нее до беременности.

"После второй беременности тело до конца не вернулось в ту форму, которая была до. Поэтому не нужно слишком расслабляться во время беременности, особенно после 30", – написала экс-солистка "ВИА Гры".

Коротко о знаменитости:

Санта Димополус (Хрисанти Янисовна Димопулос) – 34-летняя украинская певица, инфлюенсер, солистка групп "Queens", "ВИА Гра", "Седьмое небо", выпускница третьего сезона украинского проекта "Фабрика звёзд". Чемпионка мира по фитнесу.

29 октября 2008 года родила сына Даниэля от украинского шоумена Андрея Джеджулы, с которым находилась в сожительстве с 2007 по 2010 годы. В 2012-м вышла замуж за бизнесмена Владимира Самсоненко. Позже Димопулос заявила, что их свадьба была фейковой. Осенью 2015 года вышла замуж за совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко. 14 сентября 2019 года родила дочь Софию.

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