Экс-участница "Танців з зірками" Каминская поразила сеть пикантным фото в бикини

Украинская певица и бывшая участница шоу "Танці з зірками" Слава Каминская показала пикантное фото в бикини и вызвала восторг у фанатов.

36-летняя артистка сфотографировалась в джакузи во время отдыха в Шарм-эль-Шейхе (Египет). Снимок Каминская опубликовала на своей странице в Instagram (фото смотрите ниже).

"Мама у моря. Долгожданная перезагрузка", – подписала фото певица.

Поклонники засыпали артистку комплиментами. Они отмечали, что у Каминской идеальная фигура. Также фолловеры пожелали ей хорошего отдыха.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Слава Каминская заинтриговала поклонников новым фото со своим партнером по паркету Дмитрием Дикусаром. На нем она позировала в соблазнительном кожаном платье.