Экс-солистка "ВИА Гры" полностью разделась среди кучи мусора. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
5,1 т.
Экс-солистка 'ВИА Гры' снялась обнаженной

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Ева Бушмина, которая нынче выступает под сценическим псевдонимом LAYAH, поделилась с поклонниками откровенными снимками.

Так, на них знаменитость позировала обнаженной среди импровизированной свалки мусора на берегу моря. Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram.

"Из-за наших пластиковых отходов", – прокомментировала публикацию Бушмина.

Ева Бушмина позирует полностью голой
Ева Бушмина в откровенной фотосессии
Ева Бушмина поделилась новыми фото

"Класс", "Ой, как красиво", "Ты очень сексуальная. А идея для фото – очень глубокая", "Огонь", – написали люди.

Экс-солистка "ВИА Гры" полностью разделась среди кучи мусора. Фото
Экс-солистка "ВИА Гры" полностью разделась среди кучи мусора. Фото
Экс-солистка "ВИА Гры" полностью разделась среди кучи мусора. Фото
Экс-солистка "ВИА Гры" полностью разделась среди кучи мусора. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица и экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила голую грудь.

Украинафотографиишоушоу-бизнесгруппа "ВИА Гра"Ева Бушмина