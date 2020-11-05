Экс-солистка "ВИА Гры" полностью разделась среди кучи мусора. Фото

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Ева Бушмина, которая нынче выступает под сценическим псевдонимом LAYAH, поделилась с поклонниками откровенными снимками.

Так, на них знаменитость позировала обнаженной среди импровизированной свалки мусора на берегу моря. Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram.

"Из-за наших пластиковых отходов", – прокомментировала публикацию Бушмина.

"Класс", "Ой, как красиво", "Ты очень сексуальная. А идея для фото – очень глубокая", "Огонь", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица и экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила голую грудь.