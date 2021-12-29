Екатерина Бужинская в золотом жакете засветила обнаженную грудь. Фото

Известная украинская певица Екатерина Бужинская порадовала поклонников новыми фотографиями, на которых позировала в откровенном наряде. На ней был надет блестящий жакет, едва прикрывавший ее грудь.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Предновогодняя суета, как все успеть? Составление новогоднего меню, покупка подарков, организация развлечений для семьи, а еще и концерты", – написала певица (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных фото показано, как Екатерина позирует на камеру в блестящем жакете золотистого оттенка с широкими плиссированными рукавами. Он едва прикрывает оголенную грудь артистки.

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Также на ней надеты облегающие брюки металлического оттенка и в тон к ним туфли на высоком каблуке. Образ она дополнила аксессуарами в виде сережек и колец, макияжем с акцентом на глаза и короткой прической с локонами.

Поклонники принялись писать комплименты Екатерине.

"Лучший человек, который меня мотивирует", "Боже, какой стиль", "Конфетка", "Бомбезная", "Вы очень красивая, а ваши песни слушаю уже давно", "Нереально красивая", "Непревзойденная", "Шикарная леди", "Стильная", "Вы прекрасны", "Безумно красивый образ", "Очень идет этот образ", "Икона стиля", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Екатерина Бужинская – 42-летняя украинская певица, меццо-сопрано, лауреат многочисленных песенных конкурсов, включая Гран-при на Славянском базаре в 1998 году. Родом из Норильска (Россия). Носит звание Заслуженной артистки Украины, а также Народной артистки. С 1998 по 2015 год выпустила 8 альбомов. Была замужем за продюсером Юрием Квеленковым, от которого родила дочь Елену. Также состояла в гражданском браке с Владимиром Ростуновым. С 2014 года замужем за Димитаром Стойчевым. Родила двойню.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 13 августа украинская певица Екатерина Бужинская отметила свое 42-летие, в честь этого мы собрали фотографии, как выглядела звезда до популярности.