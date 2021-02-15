Ефросинина устроила жаркие танцы в кожаных штанах. Видео

Украинская телеведущая, актриса, общественный деятель Маша Ефросинина устроила жаркие танцы в новом образе.

Так, на своей странице в Tik Tok она опубликовала ролик, в котором показала плавные движения под зажигательную музыку. Видео длится всего несколько секунд, но телеведущая успела продемонстрировать два разных наряда (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Сначала Маша появилась в черной стильной куртке и платке лилового цвета. Затем она предстала в кожаных штанах, черной майке и на высоких каблуках. Знаменитость сделала несколько уверенных движений, показав потрясающую растяжку и пластику.

"Греемся, как можем", – написала она.

Отметим, что в 2014 Маша Ефросинина ушла с "Нового канала", где продолжительное время работала ведущей разных развлекательных программ. В августе этого же года звезда родила второго ребенка, поэтому взяла небольшую паузу в карьере.

На телевидение Ефросинина вернулась весной 2015 года – автором и ведущей ток-шоу "Відверто з Машею Єфросініною" на телеканале Украина. В гостях у Маши откровенно рассказывали свои истории: Виталий Кличко, Сергей Притула, Елена Кравец, Андрей Садовой, Антон Лирник, Надя Дорофеева, Оля Полякова и другие знаменитости.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ефросинина призналась, что пережила диагноз бесплодие. По словам телеведущей, из-за насыщенного графика работы она серьезно подорвала свое здоровье.