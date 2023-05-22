Джулия Фокс в Каннах позировала перед папарацци с голой грудью: прозрачный корсет модели шокировал публику. Фото

Итальянская модель и актриса Джулия Фокс посетила в Каннах гала-вечер Art of Elysium 25th Anniversary, на котором появилась в прозрачном корсете. Эпатажная звезда не впервые шокирует публику своими экстравагантными нарядами, однако в этот раз Фокс превзошла саму себя – по факту, она позировала перед папарацци с полностью обнаженной грудью.

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Уникальный "голый" корсет для модели создал эпатажный дизайнер Cameron Hancock. OBOZREVATEL собрал для вас несколько фото Джулии Фокс с вечеринки в Каннах.

Так, корсет бывшей девушки скандального рэпера Канье Уэста напоминал поток воды, который будто стекал по ее телу. Этот "напор" едва прикрывал соски знаменитости. Однако Фокс это, очевидно, ничуть не смущало. Она охотно позировала папарацци, демонстрируя фигуру и непосредственно грудь.

Образ дополняла стильная двухъярусная юбка от Sang Studio белоснежного цвета. Вверху она была сделана в виде объемного волана, а вниз опускалась длинным легким шлейфом.

Также Фокс надела роскошные украшения с бриллиантам от американского ювелирного бренда Marli New York. Серьги и колье гармонично сочетались с аккуратно собранными в высокий пучок волосами и макияжем с акцентом на темные губы и длинные широкие стрелки.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Джулия Фокс произвела фурор на Неделе моды в Нью-Йорке, куда пришла с сумкой в виде человеческого трупа. Аксессуар был такого же размера, как и его владелица. Посмотреть фото можно в нашем материале.

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