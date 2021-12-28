Джордж Майкл занимался сексом с известной моделью перед каминг-аутом, – друг певца

Всемирно известный певец Джордж Майкл, который умер на Рождество в 2016 году, по словам его друга детства, занимался сексом и встречался с женщинами до того, как сделал каминг-аут. Предполагаемыми любовницами легендарного музыканта могли быть модели Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд.

Об этом товарищ звезды, 59-летний Андрос Георгиу рассказал изданию DailyStar. Он утверждает, что женщина, с которой Майкл крутил роман, вскоре стала одной из самых известных и успешных моделей в мире.

"Джордж нередко встречался с женщинами. Он был изначально бисексуалом. Я не могу назвать имя его знаменитой возлюбленной, но она точно известна вам как лучшая модель в мире", – прокомментировал Андрос.

Видео дня

В 90-х годах прошлого столетия Майкл общался со многими известными супермоделями. Помимо дружбы их связывала работа, поскольку длинноногие красотки снимались в его клипах. Так, в видеоработе к хиту "Freedom" на экранах появились Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелист, Татьяна Патиц, Кристи Терлингтон и Синди Кроуфорд.

Девушки в кадре были сексуальными и соблазнительными, а сами съемки, по словам моделей, проходили до поздней ночи и очень сблизили их с вокалистом. На протяжении всего процесса они пили алкоголь и разошлись только под утро.

"Было много красного вина. С тех пор мы стали близкими друзьями и договаривались о встречах, как только появлялась возможность пересечься", – вспомнила Линда Евангелист.

Известно также, что Кейт Мосс жила по соседству с исполнителем хита "Last Christmas" и часто с ним общалась.

Первой большой любовью Джорджа Майкла стал бразильский дизайнер Ансельме Фелеппе, с которым они познакомились в 1991 году. Однако о своей нетрадиционной ориентации певец рассказал лишь в 1998-ом.

Роман с Фелеппе закончился для поп-короля большой трагедией – его любимый умер в 1993 году от СПИДа. Друг Майкла уверен, что именно это событие долгое время "убивало" певца. Несмотря на его последующие романы с мужчинами, он так и не смог забыть о своей первой любви, поэтому начал употреблять наркотики в больших количествах. Известно, что исполнитель мог выкурить в день больше 25 косяков с марихуаной.

"После Ансельме он не нашел настоящей любви. У него было много секса и много бойфрендов. Однако он так и не встретил того, к которому мог бы испытать такие же сильные чувства. Я видел, как они были счастливы. Я думаю, он был совершенно потерян после смерти Фелеппе. Это сильно ударило по нему. Джордж был бы еще жив, если бы не эта трагедия в 1993-м", – предположил друг звезды.

Напомним, Джордж Майкл умер в возрасте 53-х лет. Исполнитель мирно ушел из жизни у себя дома во время сна.

Коротко о знаменитости:

Джордж Майкл – британский певец, поэт и композитор греческого происхождения. За время музыкальной карьеры было продано около 110 миллионов экземпляров его записей, что делает Джорджа Майкла одним из самых успешных поп-певцов. Обладатель двух премий "Грэмми" — в категории "Альбом года" и за лучший R&B дуэт. Одна из самых популярных песен – "Last Christmas", которая остается символом рождественских праздников с 1984 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о семи тяжелых испытаниях, случившихся в жизни Джорджа Майкла. Он помогал больным и обездоленным, однако благородными поступками не кичился. Его судьба также была сложной, не обошлось без личных трагедий, разбитого сердца и зависимостей.