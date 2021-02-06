Дженнифер Лопес засветила голую грудь на фотосессии для Elle. Фото

Американская актриса, певица, модельер и бизнесвумен Дженнифер Лопес снялась для обложки февральского номера Elle.

Она предстала в женственном и нежном образе, который выгодно подчеркнул фигуру. Звезда позирует в ярко-розовом длинном платье, робко опустив глаза вниз. Верх платья просвечивается, поэтому видно ее грудь. Соответствующий снимок появился на официальной странице журнала Elle в Instagram.

Элегантный образ Дженнифер дополнила объемным кулоном на шее, несколькими кольцами на руках и браслетом. Волосы аккуратно уложены назад, на веках нанесены бледно-розовые тени, которые идеально сочетаются с цветом платья.

"Идея песни "Let's Get Loud" в том, чтобы никогда не молчать и всегда использовать свой голос против любой несправедливости в этом мире", – говорится в подписи к фото.

Дженнифер Лопес удалось достичь успеха сразу в нескольких профессиональных направлениях: она одна из самых популярных певиц своего поколения; одна из самых высокооплачиваемых голливудских актрис и талантливая бизнесвумен, которая смогла создать модный бренд благодаря своей известности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дженнифер Лопес в коротком топе доказала, что не изменилась за 20 лет. На фото звезда кокетливо позирует на берегу океана. В честь 20-летия карьеры она сделала специальную футболку, на которой можно увидеть ее портрет, сделанный 20 лет тому назад.