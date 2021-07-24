Дженнифер Лопес – 52: как выглядела звезда до популярности. Редкие кадры

Известной американской певице и актрисе Дженнифер Лопес в субботу, 24 июля, исполняется 52 года. Для многих поклонников она является символом настоящей женственности и естественной красоты, ведь звезда выглядит гораздо моложе своего возраста.

Лопес достигла успеха в ряде профессиональных амплуа: она одна из самых успешных певиц своего поколения; одна из самых высокооплачиваемых голливудских актрис и талантливая бизнесвумен, сумевшая обратить свою популярность в успешный модный бренд J.Lo. Кроме того, Лопес одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, какой была будущая поп-икона до того, как ее стали узнавать на улицах (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

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Дженнифер родилась и выросла в Бронксе в семье пуэрториканцев Гваделупе Родригес и Дэвида Лопеса. У нее есть две сестры.

В школьные годы будущая звезда занималась гимнастикой, бегом, входила в состав школьной команды по софтболу, принимала участия в национальных соревнованиях по бегу.

В начале 1990-х годов Дженнифер начала свой путь в шоу-бизнесе танцовщицей в комедийном телешоу In Living Color, затем снялась в нескольких телевизионных сериалах, в том числе South Central, Second Chances и Hotel Malibu. Лопес дебютировала на большом экране в фильме "Моя семья". ​​​​​​​

Дебютный альбом Дженнифер Лопес On the 6 вышел 1 июня 1999 года и дебютировал на восьмой позиции в рейтинге Billboard 200 . Первый сингл с альбома "If You Had My Love" в течение пяти недель держался на первом месте рейтинга Billboard Hot 100 .

В 2008 году Лопес родила близнецов и после относительно неудачного периода возобновила свою деятельность в 2011 году, став членом жюри американского телевизионного конкурса American Idol и выпустив свой наиболее коммерчески успешный сингл "On the Floor". ​​​​​​​

Исполнительнице также принадлежит линия одежды JLo by Jennifer Lopez, которая выпускает одежду, ориентированную на молодых женщин. В 2005 году была запущена новая марка одежды Sweetface. 12 апреля 2002 года Лопес открыла кубинский ресторан Madre’s в городе Пасадена, штат Калифорния. ​​​​​​​

Но наибольшего успеха Лопес добилась в парфюмерном бизнесе. Ее первый аромат Glow by J.Lo побил рекорды продаж.

​​​​​​​Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дженнифер Лопес и ее возлюбленный Бен Аффлек, которые объявили о возобновлении отношений, позировали на совместных фото. На одном из кадров видно, что знаменитость была запечатлена в объятиях своего избранника. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте близкой подруги Лопес – актрисы и писательницы Лии Ремини.