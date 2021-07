Дженнифер Лопес – 52: как выглядела звезда до популярности. Редкие кадры

Дебютный альбом Дженнифер Лопес On the 6 вышел 1 июня 1999 года и дебютировал на восьмой позиции в рейтинге Billboard 200. Первый сингл с альбома "If You Had My Love" в течение пяти недель держался на первом месте рейтинга Billboard Hot 100.