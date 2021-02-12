Дженнифер Энистон позировала в стильном деловом образе в свои 52. Фото

Американская актриса, кинорежиссер и продюсер Дженнифер Энистон предстала в элегантном наряде.

Соответствующую фотографию на своей странице в Instagram опубликовала американская актриса Риз Уизерспун. Снимок был сделан во время съемок "Утреннего шоу", в котором знаменитости являются ведущими (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Дженнифер позирует в черном брючном костюме. Волосы у нее распущены и красиво уложены, на лице легкий макияж.

На Риз черный пиджак с юбкой чуть выше колена, туфли-лодочки на высоком каблуке и украшение на шее бежевого цвета.

Отметим, что Риз Уизерспун поздравила свою коллегу и подругу с днем рождения, который у нее был 11 февраля.

"Поздравляю с днем рождения мою соведущую morningshow! Нам всегда удается найти время, чтобы поговорить и посмеяться над каждой интересной темой. Это лишь одна из причин, почему мне так повезло вести с тобой шоу и видеться за его пределами. Празднуй сегодня, моя истеричная, любимая и талантливая подруга!", – говорится в подписи к фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дженнифер Энистон – 52, и в это невозможно поверить. Секс-символу Голливуда в этом году исполнилось 52 года. Выглядит актриса великолепно: идеальная кожа, подтянутая и спортивная фигура, ухоженные волосы. Женщина продолжает удивлять красотой и талантом.