Джастин Теру признался в любви Дженнифер Энистон спустя годы после разрыва

49-летний американский актер Джастин Теру в недавнем интервью рассказал, что ему удалось сохранить хорошие отношения с бывшей супругой Дженнифер Энистон. Более того, он заявил, что они до сих пор любят друг друга, несмотря на официальный разрыв.

По словам экс-возлюбленного Энистон, они часто общаются по телефону, а также поддерживают друг друга в разных ситуациях, которые случаются. Об этом пишет издание Esquire (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Мы можем не быть парой, но это не мешает нам дарить друг другу радостные моменты и быть друзьями. Она веселый человек, ей как никому другому удается рассмешить меня. Для меня было бы потерей, если бы мы перестали общаться. Мы не разговариваем каждый день, но мы звоним друг другу по FaceTime", – объяснил подробнее актер.

Напомним, что Энистон и Теру начали встречаться в 2011 году, а в 2015 заключили официальный брак. Однако уже в 2017 пара объявила о разводе. СМИ предполагали, что причиной расставания было расстояние – на тот момент они жили в разных городах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дженнифер Энистон заявила, что усыновит ребенка. Неожиданной новостью знаменитость поделилась во время съемок спецвыпуска "Друзей", премьеру которого вынуждены были перенести из-за пандемии коронавируса.