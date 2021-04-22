Джамала позировала в купальнике с глубоким декольте на пляже Египта. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
1 минута
277
Украинская певица Джамала

Украинская певица Джамала, которая сейчас отдыхает в Египте, поделилась с поклонниками пикантными снимками в купальнике черного цвета с очень глубоким декольте.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала в личных Instagram-stories. На них Джамала позировала на пляже на фоне гамака и пальм, демонстрируя стройную фигуру (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Джамала в откровенном купальнике
Джамала позирует в купальнике с глубоким декольте
Джамала на отдыхе в Египте

Напомним, ранее Джамала начала активно бороться с лишним весом. Она старается придерживаться того рациона питания, который для нее составили специалисты, однако иногда это дается ей крайне трудно.

По словам певицы, с помощью правильного питания она смогла похудеть на шесть килограммов за полтора месяца. Изначально знаменитость весила 69 кг, а сейчас – 63. В общем она планирует скинуть 10 кг.

  • Джамала – украинская крымскотатарская певица и актриса, народная артистка Украины, выпускница Национальной музыкальной академии Украины.

  • Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джамала показала похудевшую фигуру в эффектном весеннем образе. На ней были темные джинсы с белыми шнурками по всей длине, черный гольф с открытыми плечами и плащ желтого цвета.

Египетфотографиилюдизвездышоу-бизнесшоуДжамала