Джамала показала похудевшую фигуру в купальнике. Фото

Украинская певица Джамала улетела на отдых с семьей в Египет и поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала похудевшую фигуру в черном бикини.

Соответствующий кадр знаменитость опубликовала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Артистка позировала на фоне моря.

Так, Джамала показалась перед подписчиками в стильном раздельном купальнике на завязках. Свой пляжный образ звезда дополнила аксессуарами в виде ожерелья, а также сделала популярные афрокосички на голове. Отметим, что певица была совершенно без макияжа.

Напомним, ранее Джамала начала активно бороться с лишним весом. Она старается придерживаться того рациона питания, который для нее составили специалисты, однако иногда это дается ей крайне трудно.

По словам певицы, с помощью правильного питания она смогла похудеть на шесть килограммов за полтора месяца. Изначально знаменитость весила 69 кг, а сейчас – 63. В общем она планирует скинуть 10 кг.

Джамала – украинская крымскотатарская певица и актриса, народная артистка Украины, выпускница Национальной музыкальной академии Украины.

Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джамала показала похудевшую фигуру в эффектном весеннем образе. На ней были темные джинсы с белыми шнурками по всей длине, черный гольф с открытыми плечами и плащ желтого цвета.