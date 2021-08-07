Джамала показала, как в экстремальных условиях снимали клип в украинских Карпатах. Видео

Украинская певица Джамала рассказала, как экстремальных условиях они снимали клип совместно с артисткой Татьяной Решетняк (TAYANNA). Так, знаменитости отправились в украинские Карпаты, а именно в высокогорный курорт Драгобат.

Во время съемок песни "Моя Земля" на вершине гор в Драгобате артисток постигли различные природные катаклизмы. На странице в Instagram Джамала показала, как во время ливня и сильного ветра они продолжают работать (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). По словам артистки, это были для нее два самых сложных съемочных дня.

В кадре видно, что даже несмотря на ливень и ветер, знаменитость была в хорошем расположении духа.

Видео дня

"Мы с командой промокли, убегали от града и тумана, смеялись, пели, просили небо о возможности сделать обложку сингла и, о чудо, фотографировались с Татьяной Решетняк где-то в промежутке между ливнями", – сообщила в фотоблоге знаменитость.

На фото, опубликованных в Instagram Джамалы, артистка предстала в оригинальном костюме черного цвета. Знаменитость позировала перед камерой в коротком топе, брюках клеш и в оверсайз накидке. Свои волосы певица заплела в косу, добавив аксессуар в виде подвески.

Коротко о знаменитостей:

Джамала – украинская певица и актриса крымскотатарского происхождения, народная артистка Украины, выпускница Национальной музыкальной академии Украины. Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

Татьяна Решетняк, более известная под псевдонимом TAYANNA, – украинская певица, бывшая солистка группы "Горячий Шоколад". Участница вокального шоу "Голос країни", национального отбора Украины на "Евровидение 2017-2018" и проекта "Танці з зірками" в 2019 году.

РанееOBOZREVATEL писал о том, что Джамала выпустила весенний альбом под названием "5:45", куда вошли песни, написанные ею на протяжении двух лет. Альбом посвящен "изучению человеческих эмоций", как выразилась сама артистка.