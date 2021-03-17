Дуа Липа засветила упругое тело в коротких шортах и топе. Фото
25-летняя британская певица Дуа Липа поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала фигуру в коротких шортах и топе.
Знаменитость предстала перед фанатами в блестящем наряде розового цвета. Соответствующие фото артистка опубликовала на странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).
Так, на кадрах Дуа Липа сексуально позировала на фоне стене в ультракоротких шортах, топе и колготах в сетку, которые подчеркнули ее ягодицы.
Свой образ звезда дополнила яркими розовыми тенями на глазах и аксессуарами. Стоит отметить, что в таком наряде певица выступила на ежегодной премии "Грэмми 2021".
Пользователи сети с восторгом отреагировали на новые фото Дуа Липы. Ее засыпали комплиментами.
"Самая красивая девушка на земле", "Господи, Дуа, что ты творишь?", "Королева", "Ты наше солнышко!" – пишут люди в комментариях.
Напомним, Дуа Липа начала свою карьеру в 2015 году. Тогда она подписала контракт с Warner Bros. Records и вскоре выпустила там свой первый сингл.
Дальше карьера певицы развивалась очень успешно и быстро – в 2016 году знаменитый ямайский певец Шон Пол при участии Дуа Липы записал трек No Lie. Песня стала мировым хитом, а потом и саундтреком к фильму с Дуэйном Джонсоном "Спасатели Малибу".
Дуа Липа записала два альбома – Dua Lipa (2017) и Future Nostalgia (2020) – и завоевала две премии "Грэмми" в 2019 году.
Ранее американский журнал Time назвал 25-летнюю британскую певицу Дуа Липу самой влиятельной звездой 2021 года. Артистка также украсила обложку нового выпуска глянца.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее виртуальный концерт британской певицы Дуа Липы Studio 2054, который состоялся 27 ноября, установил рекорд онлайн-трансляций. Шоу посмотрели более пяти миллионов человек во всем мире.
Дуа Липа презентовала клип, который снимали в столице Украины. Новая композиция называется We're Good.