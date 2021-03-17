Дуа Липа засветила упругое тело в коротких шортах и топе. Фото

25-летняя британская певица Дуа Липа поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала фигуру в коротких шортах и топе.

Знаменитость предстала перед фанатами в блестящем наряде розового цвета. Соответствующие фото артистка опубликовала на странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

Так, на кадрах Дуа Липа сексуально позировала на фоне стене в ультракоротких шортах, топе и колготах в сетку, которые подчеркнули ее ягодицы.

Свой образ звезда дополнила яркими розовыми тенями на глазах и аксессуарами. Стоит отметить, что в таком наряде певица выступила на ежегодной премии "Грэмми 2021".

Пользователи сети с восторгом отреагировали на новые фото Дуа Липы. Ее засыпали комплиментами.

"Самая красивая девушка на земле", "Господи, Дуа, что ты творишь?", "Королева", "Ты наше солнышко!" – пишут люди в комментариях.

Напомним, Дуа Липа начала свою карьеру в 2015 году. Тогда она подписала контракт с Warner Bros. Records и вскоре выпустила там свой первый сингл.

Дальше карьера певицы развивалась очень успешно и быстро – в 2016 году знаменитый ямайский певец Шон Пол при участии Дуа Липы записал трек No Lie. Песня стала мировым хитом, а потом и саундтреком к фильму с Дуэйном Джонсоном "Спасатели Малибу".

Дуа Липа записала два альбома – Dua Lipa (2017) и Future Nostalgia (2020) – и завоевала две премии "Грэмми" в 2019 году.

Ранее американский журнал Time назвал 25-летнюю британскую певицу Дуа Липу самой влиятельной звездой 2021 года. Артистка также украсила обложку нового выпуска глянца.

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