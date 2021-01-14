Дуа Липа поделилась соблазнительными фото в ультракоротком платье

Знаменитая британская певица Дуа Липа поделилась с поклонниками новыми фото, на которых она позировала в откровенном наряде.

Соответствующие снимки артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На них Липа запечатлена в ультракоротком клетчатом платье, которое едва прикрывало ее ягодицы. Свой образ певица дополнила распущенными волосами и легким макияжем.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантной публикации Дуа Липы. Они засыпали ее комплиментами.

"Горячая", "Королева, люблю", "Отличное платье", "Ты такая красивая", "Выглядишь нереально", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее виртуальный концерт британской певицы Дуа Липы Studio 2054, который состоялся 27 ноября, установил рекорд онлайн-трансляций. Шоу посмотрели более пяти миллионов человек во всем мире.