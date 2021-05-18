Дорофеева задрала платье и засветила трусы. Фото

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором показала свои трусы. Артистка позировала в мини-платье кислотного цвета, задрав его вверх.

Знаменитость дополнила свой образ массивными черными ботинками. Соответствующий снимок она опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Фото для привлечения внимания! Жду вас 5 июня на моем сольном концерте в КВЦ Парковый. Обещаю быть одетой. Но это не точно", – написала Дорофеева.

Поклонники бурно отреагировали на пикантную публикацию певицы. Они засыпали ее множеством комплиментов.

"Смело", "Красотка", "Горячо", "Привлекла мое внимание точно", "Дорофеева – лучшая", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Надя Дорофеева – популярная украинская исполнительница, которая начинала свою карьеру с участия в группе "Время и Стекло".

В конце прошлого года она выпустила первый сольный трек "Gorit": за несколько дней новый хит набрал миллионы просмотров на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками архивными фото, на которых показала, как выглядела в школьные годы – тогда у артистки была прямая челка.