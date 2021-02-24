Дорофеева в стильном образе показала, как общается с фанатами

Украинская певица, дизайнер и видеоблогер Надя Дорофеева решила поэкспериментировать со стилем и предстала в совершенно неожиданном образе.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в новом наряде. На ней зеленая спортивная кофта размера oversize, белые спортивные штаны, такого же цвета кеды на массивной подошве. А завершает образ аналогичного оттенка головной убор, который делает образ певицы стильным и немного дерзким (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Это я так читаю ваши комменты", – подписала публикацию звезда.

Фанаты были в восторге от такого яркого перевоплощения Нади Дорофеевой, поэтому в комментариях оставляют для нее много комплиментов. Вот несколько из них:

"Какая же эстетичная фотка!", "Как всегда супер!", "Такой атмосферный образ", "Уже ждем новых хитов", "Шляпка у DOROFEEVA шикарная".

Надя Дорофеева – популярная украинская исполнительница, которая начинала свою карьеру с участия в группе "Время и Стекло". В конце прошлого года она выпустила первый сольный трек "Gorit": за несколько дней новый хит набрал миллионы просмотров на Youtube.

Как сообщал OBOZREVATEL, Надя Дорофеева соблазнительным фото анонсировала новый хит. Она опубликовала черно-белый снимок, на котором позирует со взъерошенными волосами. Свой образ артистка дополнила выразительным макияжем глаз.