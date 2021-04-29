Дорофеева в лосинах и топе устроила фотосессию в квартире

Популярная украинская певица Надя Дорофеева продемонстрировала подтянутую фигуру, позируя в коротком топе и обтягивающих лосинах.

Соответствующий снимок она выложила на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Знаменитость позировала на фоне стен молочного оттенка, где также виднелись черно-белые картины с изображением пейзажей.

Артистка появилась в весеннем наряде: лосины и топ бледно-бирюзового цвета, белоснежные кроссовки на массивной подошве и спортивная кофта, накинутая небрежно на плечи.

Завершали эффектный лук распущенные волосы и минимальное количество макияжа на лице.

Фанаты были в восторге от увиденного, поэтому в комментариях не жалеют теплых слов для исполнительницы. Вот, что они пишут по этому поводу:

"Очень красивая!", "Красотка", "Еще раз поздравляю с победой на "Голосе"! Кто бы что не говорил – это заслуженно!", "Длинноногая икона стиля", "Очень-очень красивая", "Надя, этот цвет вам очень идет".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надя Дорофеева, которая в конце прошлого года объявила о старте сольной карьеры, объяснила, что они с супругом еще не готовы заводить детей.