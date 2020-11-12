Дорофеева удивила фанатов кардинальной сменой имиджа. Фото

Украинская певица, экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала снимок, на котором предстала перед публикой в ярком образе блондинки.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, на кадре артистка позирует в коротком платье с горящей бумагой в руках. Также певица появилась с новым цветом волос.

Поклонники Дорофеевой остались в восторге от образа певицы. Они засыпали ее комплиментами.

"Шик и блеск", "Вот это образ!", "Два огня так близко", "Образ огонь!", "Лучшая! Ох, что же будет", – пишут пользователи в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Надя Дорофеева попала в ДТП в Киеве.